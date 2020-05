Igreja Católica de Porto Alegre lança serviço de escuta e oração por telefone

A Arquidiocese de Porto Alegre vai oferecer, a partir desta segunda-feira (18), um serviço gratuito via telefone para a população como forma de ouvir os problemas e dificuldades de cada um durante a pandemia. O TelePaz, como será chamado, terá um grupo com cerca de 50 voluntários que farão o atendimento, todos vinculados à Igreja Católica da Capital.

Responsável pela coordenação do tele-serviço, o padre Eduardo Kologeski frisa que "nem todos os voluntários são padres", contudo, estão ligados à igreja e "com experiência no acolhimento espiritual". Ele ressalta que o objetivo não é "aconselhar", mas "deixar as pessoas desabafarem".

Para utilizar o TelePaz, o número disponível será o seguinte: (51) 3320-3800. Os horários de atendimento serão de segunda a domingo, das 9h às 12h, das 15h às 19h e das 20h às 23h.

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) ficará a cargo do apoio e suporte técnico das ligações, que não serão gravadas a fim de preservar o sigilo dos depoimentos.