São José dos Ausentes amanhece com geada e temperatura negativa

O frio chegou com força e o Rio Grande do Sul amanheceu com geada em algumas regiões. Em São José dos Ausentes, o gelo mudou as paisagens e cobriu a vegetação. O município nos Campos de Cima da Serra registrou 4,5°C negativos, a temperatura mais baixa do ano até agora no Estado, segundo a Metsul Meteorologia.

Vídeo enviado por leitora do Jornal do Comércio mostra a geada cobrindo o campo no município:

A entrada de uma massa de ar polar derrubou as temperaturas já na quinta-feira. E a previsão é de que permanece atuando neste sábado, quando pode voltar a gear em áreas isoladas da Serra.

A mínima no Estado deve ser de 4°C, segundo o Inmet. Ao longo da tarde, as temperaturas sobem, podendo marcar 23°C. Em Porto Alegre, o sol aparece e os termômetros ficam entre 10°C e 21°C.