CCR ViaSul prepara obras na Freeway

A CCR ViaSul pretende fazer uma interconexão no acesso do km 4,9 da BR 290. A obra permitirá, no sentido litoral, ligar a Freeway à RSC 101, rodovia de acesso ao Parque Eólico de Osório. No sentido contrário (Porto Alegre), possibilitará a ligação da Freeway à RS-030 (bairro Laranjeira - Osório) e também à RCS 101.