Condenado por atropelar diversos ciclistas em Porto Alegre é preso em Florianópolis

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul capturou na manhã desta quarta-feira (13) em Florianópolis o bancário que atropelou 17 ciclistas na rua José do Patrocínio, bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Ricardo José Neis é acusado de 11 tentativas de homicídio e cinco lesões corporais apresentada pelo Ministério Público.

O fato ocorreu em 25 de fevereiro de 2011 e ganhou repercussão internacional. Dezessete ciclistas do movimento 'Massa Crítica', que costuma pedalar pelas ruas de Porto Alegre divulgando a bicicleta como meio de transporte, foram atingidos por volta das 19h pelo automóvel Golf dirigido por Neis. Ele teria ficado irritado por ter a passagem bloqueada pelo grupo e avançou com o carro para cima dos ciclistas.

A prisão de Neis ocorreu durante ação realizada pela Delegacia de Capturas (Decap), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Conforme o delegado Arthur Raldi, o homem chegou a ter sua prisão preventiva decretada, tendo sido capturado na época dos fatos, mas foi colocado em liberdade provisória pouco mais de um mês após sua prisão. “Em outubro do ano passado, foi expedido o mandado de prisão definitiva por sentença penal condenatória, após decisão do Superior Tribunal de Justiça. A partir daquela data, o alvo fugiu e nunca mais foi visto, motivo pelo qual iniciou-se uma investigação com o objetivo de localizar seu paradeiro e prendê-lo, o que culminou com a ação de hoje”, ressaltou o delegado.