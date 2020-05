Coronavírus: Brasil tem 881 mortes em 24h e bate novo recorde

A tragédia do novo coronavírus ganha força no Brasil. Somente nas 24 horas entre segunda e terça-feira, o Ministério da Saúde registrou 881 novas mortes causadas pela doença - novo recorde de óbitos confirmados de um dia para o outro. Ao todo, 12,4 mil brasileiros perderam a vida em consequência da Covid-19. O recorde anterior era de 751 novas mortes, no dia 8 de maio.

Na segunda-feira, foram registradas 396 novas mortes por Covid-19, um número menor do que nos dias anteriores, mas o próprio ministério aponta que uma redução é esperada aos fins de semana porque as equipes de saúde nos estados e municípios atuam em número menor.

O País também registrou 9.258 novos casos confirmados de Covid-19 e tem, ao todo, 177.589 ocorrências da doença. Segundo especialistas, os números reais devem ser maiores, já que há baixa oferta de testes no País e subnotificação.

No Rio Grande do Sul, foram confirmados seis novas mortes nesta terça-feira. Tratam-se de moradores de Mato Castelhano (homem, 61 anos), Passo Fundo (mulher de 89 anos e homem de 90 anos), Porto Alegre (homem, 92 anos), Santa Cruz do Sul (mulher, 67 anos) e Vila Maria (homem, 70 anos).

Com isso, o total de vítimas fatais no Estado chegou a 111. São 2.917 casos confirmados da doença registrados em 205 municípios gaúchos. Com as duas mortes de ontem, Passo Fundo ultrapassou Porto Alegre e, agora, é a cidade com mais óbitos no Estado - 20. A letalidade do vírus na cidade do Noroeste é de 7,2%. No Estado, é de 3,8%.