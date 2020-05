Porto Alegre registra mais de 454 mil vacinados contra a gripe

Desde o início da campanha nacional de vacinação contra a gripe (Influenza), Porto Alegre imunizou 454.378 pessoas, segundo dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde até às 10h desta terça-feira (12).

Desse total, 385.500 vacinados foram dos grupos prioritários e o restante de pessoas com comorbidades. O maior contingente está entre os idosos, que somam 245.005 doses, seguidos de trabalhadores da saúde, com 90.269, e 22.777 profissionais da segurança pública e salvamento. As crianças, grupo prioritário desta semana, somam 5.728 doses. Ao longo da semana, a chamada também é para vacinar gestantes, mães que tiveram bebês há menos de 45 dias e pessoas com deficiência, além dos demais grupos prioritários.

As crianças devem ser imunizadas nas unidades de saúde para manter o acompanhamento do calendário e atualização das vacinas de rotina. Já os outros públicos podem comparecer em unidades de saúde ou nas farmácias parceiras da prefeitura. Na próxima semana começa a última fase da terceira etapa da vacinação, que prossegue até 5 de junho, com o atendimento de pessoas entre 55 e 59 anos e professores das redes pública e privada.

A vacina contra gripe não protege contra o novo coronavírus, mas evita complicações causadas pelos vírus Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B linhagem B/Victoria, que podem levar o paciente a problemas clínicos e internações hospitalares.