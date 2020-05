Levantamento aponta morte de 98 profissionais de enfermagem por Covid-19 em um mês

Um levantamento do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) revela que, entre 5 de abril e 5 de maio, o número de enfermeiros afastados do trabalho pelo novo coronavírus aumentou 48 vezes, saltando de 230 para 11 mil os casos suspeitos e confirmados. O relatório aponta que as mortes triplicaram no período, passando de 30 para 98 em um mês. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro lideram o ranking.

Somente até o último domingo, o Cofen contabilizava 12 mil afastados. Entre o perfil dos profissionais infectados pela Covid-19, 10 mil correspondem ao sexo feminino, sendo que das 98 mortes notificadas, 60 foram de mulheres.

Entre as vítimas, 25 eram enfermeiros, 56 técnicos e 17 auxiliares de enfermagem. De acordo com o levantamento, o número de profissionais com casos confirmados da doença já chega a 3 mil.