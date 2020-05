Alunos de jornalismo da Pucrs e da Ufsc entrevistam repórter do Fantástico nesta terça

Em meio às restrições impostas pela pandemia, profissionais e estudantes de diversas áreas tentam se reinventar na hora de exercer suas atividades. E para os alunos de jornalismo da Pucrs, não é diferente. Com a suspensão das aulas presenciais na universidades, o Editorial J, Laboratório de Jornalismo da Escola de Comunicação, Artes e Design - Famecos da Pucrs, realiza um programa, semanalmente, ao vivo, pelo Facebook, que entrevista um convidado com experiência no mercado da comunicação.

Além de contar com integrantes do Editorial J, que abriga estudantes de diferentes níveis do curso de jornalismo da Pucrs, a iniciativa traz alunos de outras universidades para participarem como entrevistadores no programa, chamado de #SemEstúdio. Nesta terça-feira (12), três estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina (Ufsc) se juntam, à noite, para entrevistarem o repórter do Fantástico, da TV Globo, Marcelo Canellas.

Canellas será o terceiro convidado a participar do #SemEstúdio. Nas duas primeiras edições, os estudantes receberam os repórteres Cristiano Dalcin, da Record TV, e Cristine Galiza, da RBSTV. Para assistir, é só acessar a página do Editorial J pelo Facebook, a partir das 19h.