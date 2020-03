Como identificar suspeita de coronavírus e o que fazer

registros crescentes de pessoas com o novo coronavírus no Brasil Com os, muita gente fica em dúvida sobre como saber quando um caso pode ser considerado suspeito de ter o vírus. As autoridades de saúde em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul estão dando orientações bem claras sobre as condutas.

O mais importante neste momento é adotar medidas de prevenção: lavar as mãos com frequência, usar lenço ao espirrar e tossir ou se proteger com o braço, manter locais ventilados e limpar superfícies em locais com muito fluxo. Assista ao vídeo com as dicas lavar as mãos com frequência, usar lenço ao espirrar e tossir ou se proteger com o braço, manter locais ventilados e limpar superfícies em locais com muito fluxo.

Quem deve buscar o serviço de saúde para investigar uma suspeita? Pessoas que voltaram de viagem aos países onde há registro da doença, como a Itália (que tem tido casos no Brasil) e têm sintomas como febre, tosse e dificuldades em respirar.

Em Porto Alegre, a recomendação é que a pessoa ligue para o 156 para relatar o caso. Se a descrição for enquadrada no caso de risco, a pessoa é colocada em contato com a Vigilância Sanitária. Uma equipe do serviço irá à residência para fazer a coleta de sangue para fazer o exame. A pessoa é orientada ainda a ficar em isolamento.

O tratamento, mesmo antes do diagnóstico para o novo coronavírus, segue medicação para gripe, que é prescrita por médico.

Pessoas que tiveram contato com um caso suspeito e que não apresentam sintomas são monitoradas para afastar eventual contaminação.

Uma dica importante: a transmissão do vírus a outras pessoas ocorre apenas no período em que um portador da doença esteja com os sintomas.