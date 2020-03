Coronavírus: Rio Grande do Sul chega a quatro casos

O Laboratório Central do Rio Grande do Sul confirmou mais dois casos positivos para o novo coronavírus no Estado. Assim, o total de casos gaúchos de Covid-19 chega a quatro. A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) via Twitter.

Os novos casos são de Porto Alegre e Caxias do Sul. Na capital, trata-se de um homem de 42 anos. Na cidade da Serra, uma jovem de 19 anos contraiu o vírus.

Os dois casos não estão relacionados entre si ou com os outros dois já confirmados no Estado. Ambos também têm histórico de viagem para a Itália e se encontram hoje com quadro leve e em isolamento domiciliar.

o primeiro caso no Rio Grande do Sul No início desta terça-feira (11), a SES havia confirmado. O paciente reside em Campo Bom e é um homem de 60 anos que esteve em Milão, na Itália, entre os dias 16 e 23 de fevereiro.

O governador Eduardo Leite (PSDB) confirmou que o paciente apresentou sintomas de febre e tosse no dia 29 de fevereiro, assim que retornou ao Brasil. O homem procurou atendimento médico utilizando uma máscara de proteção, seguindo a indicação da Organização Mundial da Saúde. No dia 2 março, foi notificado ao Estado como caso suspeito e enviados exames ao Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Lacen-RS).

primeiro caso de Porto Alegre Mais tarde, o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) confirmou o. Trata-se de uma mulher de 54 anos que viajou para a Itália. A paciente, que é funcionária pública, está em isolamento domiciliar, para tratamento. A coleta para fazer o exame foi feito na casa dela, segundo a Secretaria Municipal da Saúde.

Com os registros, a secretaria porto-alegrense e a do Estado reforçaram a adoção de cuidados que a população deve seguir, desde lavar as mãos com mais frequência, uso de lenço ou proteção com o braço ao espirrar, manter locais arejados e limpar superfícies.