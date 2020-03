Aniversário de Porto Alegre terá 150 eventos a partir do dia 19

Os 248 anos de Porto Alegre terão agenda de mais de 150 atividades. A prefeitura apresentou nesta quarta-feira (11) a lista de eventos, com ações educativas, torneios, concursos e atrações culturais. A agenda abre no dia 19, com programação de dez dias, até o dia 29. O roteiro vai de limpeza das margens do Lago Guaíba, ao Baile da Cidade, que encerra os festejos no Parque da Redenção no domingo (29).

A cena musical terá jazz a bordo do barco Cisne Branco, entre 19 e 21, Arnaldo Antunes, com show no Salão de Atos da Pucrs, no dia 26, e de Luiz Carlos Borges na Redenção, como atração do baile. Também terá apresentação especial da Banda Municipal de Porto Alegre, que completa 95 anos em 2020. O espetáculo contará com artistas convidados.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior indicou que a programação "foi toda pensada para que o cidadão sinta-se abraçado e mais perto da máquina pública". Marchezan definiu que a agenda busca ativar um sentimento de pertencimento dos moradores. "É o último ano de gestão e o ano que, depois de muito trabalho e reformas, podemos entregar muitos serviços, com formato novo e com muita qualidade", disse.

O secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse, que apresentou a lista da Semana de Porto Alegre, diz que a intenção é integrar mais os cidadãos.