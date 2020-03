Brasil tem 52 casos confirmados do novo coronavírus, diz Ministério da Saúde

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Subiu para 52 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Brasil, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde na tarde desta quarta-feira (11). Ao todo, a pasta monitora 907 casos suspeitos e já descartou 935 análises que deram negativo para o Covid-19.

Nesta tarde, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou uma reunião da Comissão Geral, na Câmara dos Deputados, para atualizar a situação da doença aos parlamentares. O encontro ocorreu pouco depois de a Organização Mundial da Saúde decretar pandemia do novo vírus, com mais de 118 mil casos foram registrados no mundo.

"Agora, de uma maneira até certo ponto tardia, a OMS concorda com a posição brasileira de pandemia. O Brasil já vinha alertando para isso", disse o ministro.