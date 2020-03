Porto Alegre tem primeiro caso de coronavírus confirmado

Uma mulher de 54 anos que viajou para a Itália é o primeiro caso de coronavírus confirmado em Porto Alegre. A paciente está em isolamento domiciliar, onde teve a coleta para exame. A filha de 32 anos que viajou com a moradora para o país também tem sintomas e fará nesta quarta-feira (11) o exame, segundo a prefeitura da Capital.

