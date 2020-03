Com passagem a R$ 5,05, custo do transporte crescerá em Porto Alegre

nunca o Comtu negou um pedido de aumento As empresas pediram R$ 5,20, a prefeitura de Porto Alegre se mexeu, anunciou projetos, admitiu que o preço da tarifa de ônibus está alto demais e sinalizou com a possibilidade de uma passagem a R$ 2,00, mas o porto-alegrense irá pagar R$ 5,05 para andar de ônibus na cidade. A votação no Conselho Municipal de Transporte Urbano (Comtu), na sexta-feira, é só uma formalidade para avalizar o valor proposto pelo Executivo Municipal. Desde que foi criado, em 1994,da passagem feito pela prefeitura.

no ano passado, de 23,5% Ainda que sob a justificativa de que é essencial para manter o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de ônibus, o aumento na quantia paga pelos usuários impacta diretamente na vida das pessoas. O Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP) utiliza um cálculo (tarifa do transporte multiplicada por 50 viagens mensais dividido pelo salário-mínimo do mês) para apontar o comprometimento da renda de um salário-mínimo com o transporte público. Confirmando-se o novo valor, um trabalhador porto-alegrense irá gastar 24,3% de um salário-mínimo (R$ 1.039,00) para se deslocar de casa para o emprego. Ou seja, quase um quarto da renda mensal (R$ 252,50) destinado apenas para ir trabalhar. Em 2017, o percentual era de 20% e,

Isso se ele fizer uma viagem para ir e uma para retornar em 25 dias do mês. Se precisar pegar quatro ônibus diariamente, o custo salta para R$ 505,00, representando 48,6% do total de um salário-mínimo.

O aumento também impacta diretamente o empresário, na medida em que ele pode descontar, no máximo, 6% do salário do funcionário para destinar ao vale-transporte. O restante que falta para completar o valor sai do bolso do empregador.

Estudantes que têm direito ao meio passe pagam hoje R$ 2,35 por passagem, ou R$ 117,50 por 50 passes recarregados no cartão TRI. Com o reajuste, esse mesmo estudante irá pagar R$ 2,52 por viagem e o total das 50 passagens irá para R$ 126,00. Para quem compra 75 passes mensais, o valor pago passará de R$ 176,25 para 189,00.

Atualmente custando R$ 4,70, a tarifa de ônibus de Porto Alegre já é a mais cara entre as capitais do Brasil. Com o aumento para R$ 5,05, a Capital consolida a incômoda colocação no topo do ranking. A prefeitura utiliza o alto valor como forma de pressão para que os vereadores aprovem o pacote de projetos encaminhados à Câmara de Vereadores em janeiro. "Se os projetos enviados pelo Executivo à Câmara não forem aprovados, Porto Alegre seguirá com a passagem de ônibus mais cara entre as capitais brasileiras", diz o Executivo municipal em nota. Conforme o governo, se os projetos forem aprovados, a tarifa em 2020 será de R$ 3,70.