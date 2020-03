MP-RS recorre para que ocorra julgamento único de réus da Kiss

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) ingressou, nesta segunda-feira (9), com pedido de desaforamento do julgamento do réu Luciano Bonilha Leão para Porto Alegre, cujo júri está marcado para ocorrer na próxima segunda-feira (16), em Santa Maria. Leão é o único dos réus da tragédia da Boate Kiss que tem julgamento marcado para Santa Maria. Os outros serão julgados em Porto Alegre.

Com a última decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou efeito suspensivo aos desaforamentos de Elissandro Spohr, Mauro Hoffmann e Marcelo de Jesus, o MP-RS deixou de pedir que esses réus sejam julgados na cidade onde ocorreu a tragédia e passou a exigir que o julgamento de Leão também mude de local.

“Buscamos, desde o início do processo, um julgamento único e em Santa Maria, e fomos ao limite das possibilidades perante o Judiciário”, afirma o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais, Marcelo Dornelles. Segundo ele, a realização de júris em locais separados pode gerar nulidade do processo. A decisão do MP-RS sobre o pedido de desaforamento foi compartilhada com a associação das famílias das vítimas da tragédia. O recurso é assinado pelos promotores de Justiça designados para o júri do caso, Lúcia Helena Callegari e David Medina da Silva.