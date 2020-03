JC Te Lembra: Grenal inédito à economia sob tensão

A semana foi farta em notícias que embalam o futebol à economia e ao contexto gaúcho. O JC Te Lembra apresenta o resumo da semana, e o palco é a Arena Grêmio, onde Grêmio e Inter fazem o primeiro dos dois Grenais inéditos da Libertadores.

Falando em futebol, a dupla vencer na estreia da maior competição das Américas., e o, na Colômbia. Agora é esperar pelo duelo no dia 12 na Arena.

Na economia, a semana repetiu a. Mas o que mais chamou a atenção foi a reação do presidente Jair Bolsonaro,sobre o desempenho do principal indicador da economia.

Em tempos de novo coronavírus, a semana viu o crescimento no número de casos no Brasil.. O Rio Grande do Sul ainda não tem casos.