EPTC propõe passagem a R$ 5,05 para ônibus de Porto Alegre

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) entregou ao prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (EPTC), o cálculo técnico da tarifa do transporte público. O resultado foi de um aumento de 7,45%, passando de R$ 4,70 para R$ 5,05.

O processo foi enviado ao Conselho Municipal de Transportes Urbanos (Comtu), que terá sete dias para apreciação. A reunião do Conselho será na próxima sexta-feira (13), às 15h30, no auditório da EPTC. Segundo a empresa, o cálculo feito pelos técnicos é baseado nos critérios estabelecidos pela lei, e resultou no valor técnico de R$ 5,0492.

tarifa mais cara dentre as capitais brasileiras Porto Alegre já tem a. Caso o aumento seja aprovado, a Capital gaúcha terá uma passagem R$ 0,55 mais cara que Belo Horizonte, cidade que tem o segundo maior valor para andar de ônibus (R$ 4,50).