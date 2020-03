Bahia confirma primeiro caso de coronavírus no estado; país agora tem 9

A Secretaria de Saúde da Bahia confirmou, na manhã desta sexta-feira (6), o primeiro caso de coronavírus no estado. Trata-se de uma mulher de 34 anos que mora na cidade de Feira de Santana (a 109 km de Salvador). Com este novo caso, o Brasil tem agora nove pessoas infectadas.

Segundo a pasta, a mulher se contaminou na Itália e manifestou os sintomas da infecção após retornar ao Brasil, no dia 25 de fevereiro. A paciente está em casa em isolamento e não apresenta sintomas da doença.

Este é o primeiro caso registrado no Nordeste. Até agora, os outros casos tinham sido registrados no Sudeste (seis em São Paulo, um no Espírito Santo e um no Rio de Janeiro).

Em sua conta no Twitter, o secretário estadual de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, disse que "todas as medidas de contenção para garantir que não houve a contaminação de outras pessoas foram e estão sendo tomadas pela vigilância estadual, municipal e Núcleo Regional de Saúde Leste".

O monitoramento no estado é realizado pelo Cievs (Coordenação de Informação e Investigação Estratégica de Vigilância em Saúde) e Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana.

Na mensagem, o secretário disse que, apesar da confirmação do primeiro registro da covid-19 (doença causada pelo novo coronavírus) na Bahia, não há qualquer motivo para pânico.

"Esse é um vírus que causa quadro gripal, assim como diversos outros já existentes. Em verdade é até menos letal que o H1N1."

Em nota, a Secretaria de Saúde informou que, de janeiro até as 17h de quinta-feira (5), a Bahia registrou 73 casos notificados com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus.

Destes, 21 foram excluídos por não se enquadrarem no protocolo do Ministério da Saúde, 29 acabaram descartados laboratorialmente e 23 aguardam análise laboratorial.

Os municípios notificantes foram Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jacaraci, Jequié, Lauro de Freitas, Lençóis, Salvador, Sant Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas, Tucano e Vitória da Conquista.