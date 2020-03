Estudantes de Medicina da Pucrs protestam contra fechamento da maternidade

Os estudantes de Medicina da Pucrs realizam protesto, na manhã desta sexta-feira (6), contra a decisão da prefeitura de Porto Alegre de fechar a unidade materno infantil do Hospital São Lucas . Em torno de 300 alunos do cursos estão concentrados em frente à reitoria da universidade, aguardando o término da reunião que acontece no momento, entre Simers, Cremers, diretoria do hospital e o reitor da Pucrs.

O ato iniciou um pouco antes das 8h e os envolvidos aguardam o resultado do encontro para avaliar a sua continuidade. Letícia Paulo, estudante do nono semestre de Medicina da Pucrs, cita que a mudança prejudicaria o intercâmbio que existe entre o São Lucas e a universidade, deixando de existir o tradicional hospital-escola. Ela também alega que o espaço será menor no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, para onde a prefeitura pretende transferir os alunos, onde já abriga estudantes de outras faculdades.

"Além de perder nossos professores, o ensino vai perder muita qualidade. A faculdade já é cara e, por mais que eles nos remanejem, não teríamos a mesma oportunidade de Ensino", ressalta.