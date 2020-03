Seopa afirma que dissídio de 4,3% não será revisto

O Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre (Seopa), emitiu, nesta quinta-feira (5), um comunicado no qual informa que as negociações sobre o dissídio dos rodoviários estão encerradas. O reajuste no salário será o que foi aceito em assembleia realizada em 28 de fevereiro, de 4,3%, referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor medido de 1º de fevereiro de 2019 até 31 de janeiro de 2020.

A manifestação do Seopa ocorre em resposta a um ofício enviado pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários, Adair da Silva, que decidiu não assinar a aprovação da proposta das empresas. Segundo a Seopa, o presidente não compareceu ao encontro que aprovou a proposta de dissídio e, agora, determinou a anulação da assembleia e a reabertura das negociações. As empresas dizem que as negociações estão encerradas e que irão pagar o percentual definido.