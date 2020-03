Coronavírus: Rio de Janeiro confirma primeiro caso de coronavírus

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Secretaria de Estado de Saúde (Ses) do Rio de Janeiro anunciou nesta quinta-feira(5) que confirmou o primeiro caso de contágio por coronavírus. O secretário de Saúde, Edmar Santos, concederá entrevista coletiva hoje, no Palácio Guanabara, para falar sobre o caso, que passaria a ser o quinto do país - outros quatro casos foram confirmados pelo Ministério da Saúde, em São Paulo.

O comunicado da Ses não informava em que município o caso foi registrado, nem se o paciente passou por contraprova - a Fiocruz, localizada no Rio, é um dos laboratórios oficiais para a confirmação do contágio pelo Sars-CoV-2 no Brasil.

Fontes ouvidas pelo jornal Globo dizem que Ministério da Saúde vai anunciar, também logo mais, outros três diagnósticos confirmados, levando a sete o total no país.