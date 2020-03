Possível fechamento de setor Materno-Infantil do São Lucas da Pucrs mobiliza médicos

A possibilidade de fechamento do setor Materno-Infantil do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica (Pucrs) mobiliza médicos e estudantes de Medicina nesta quinta-feira (5) em Porto Alegre. A diretoria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) se reuniu com a diretoria do Hospital São Lucas para esclarecer a veracidade da medida.

No começo da tarde, os representantes do Simers acompanharam mobilização de profissionais do hospital e estudantes, em função de boatos sobre o fechamento que surgiram nessa quarta-feira (4). O presidente do Sindicato Médico, Marcelo Matias, diz que teria ocorrido vazamento de informações sobre tratativas entre a Pucrs e o município para transferir partos e outros atendimentos de ginecologia e obstetrícia para o Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, que pertence ao município.

O Jornal do Comércio fez contato com a Pucrs e o São Lucas para obter esclarecimentos, mas até agora as duas instituições não se manifestaram. Matias afirma que desde quarta-feira a direção do hospital já estaria chamando as chefias do setor de obstetrícia e ginecologia para tratar da transferência do serviço à unidade municipal.