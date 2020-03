Ação mobiliza quase 500 policiais civis no combate à violência contra a mulher no RS

Somente em janeiro deste ano, 10 mulheres foram vítimas de feminicídio no Estado A manhã desta quinta-feira (5) foi de intensa mobilização da Polícia Civil gaúcha. Um total de 469 policiais cumpriram 222 mandados de busca, apreensão e prisão em todo o Rio Grande do Sul. A ação faz parte da Operação Marias, de abrangência nacional visando combater a violência contra a mulher, que, no ano passado, vitimou 97 gaúchas.

As ações preventivas e repressivas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher fazem parte da mobilização do mês de março, no qual se celebra o Dia Internacional da Mulher. Dos mandados, executados em 85 cidades, 61 são de prisão e 161, de busca e apreensão. As ordens judiciais cumpridas se referem, principalmente, aos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e feminicídios. Além disso, foi realizada a fiscalização de medidas protetivas e verificação de denúncias.

No Estado, além das 23 delegacias de atendimento especializado à mulher (DEAMs), outras 61 delegacias participaram do trabalho. A mobilização prossegue até o fim da tarde. Até o meio dia, haviam sido realizadas 25 prisões. Além disso, oito armas de fogo foram recolhidas.

“Essa é uma operação desencadeada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia. No ano passado, uma deliberação determinou que as polícias deveriam trabalhar de forma mais uníssona no combate a violência contra a mulher justamente em razão de, em que pese tudo que trabalhamos nas outras áreas da violência, não termos conseguido reduzir os índices em relação às mulheres”, afirma a chefe de Polícia do Rio Grande do Sul, delegada Nadine Anflor.

Esta foi a segunda Operação Marias. A diferença desta para a primeira está na participação de outras delegacias além das especializadas, como foi na edição anterior. “Não queremos só as delegacias especializadas tratando desse assunto. Temos 23 delegacias especializadas no Estado e precisamos que todas atuem, atendam, saibam acolher e trabalhar com esse tipo de delito. Essa é uma orientação do fórum nacional, o qual eu coordeno. Para que não fique apenas nas DEAMs esse tipo de enfrentamento”, destaca Nadine.

Junto com a Operação Marias, a Polícia Civil também apresentou um raio-x dos crimes de feminicídio no Estado em 2019. Os dados, compilados pelo Observatório Estadual da Segurança Pública, analisam o perfil das vítimas e dos agressores, o meio empregado no crime, a frequência por dias da semana, além de diversos outros recortes. “Traçamos um perfil inédito das 97 vítimas em 2019. São em maioria mulheres brancas, com 33% dos feminicídios cometidos aos finais de semana (sábado e domingo). Vamos trabalhar com esses dados para que eles embasem nossas ações de combate e prevenção”, aponta a chefe de Polícia.