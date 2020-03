Obras da trincheira da Cristóvão Colombo serão retomadas em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre confirmou na tarde desta quarta-feira (4) a assinatura da ordem de serviço para início da última etapa de obras da trincheira da Cristóvão Colombo. Prevista para ser concluída em oito meses, a demanda será executada pelo consórcio DDS (Dobil e DW Engenharia) e terá investimento de mais de R$ 2,4 milhões. Iniciada em 2013, a obra já teve 90% do projeto concluído e a previsão é de que os trabalhos sejam retomados em cinco dias.

Nos últimos anos, a execução enfrentou diversos entraves e até a desistência da empresa responsável, sendo totalmente paralisada em 2017. Em junho de 2019, foi lançado o primeiro edital para a retomada do projeto, porém sem empresas interessadas. A nova licitação foi efetivada em novembro do ano passado.

Segundo a prefeitura, já foram entregues o esgotamento cloacal e pluvial, a pavimentação dos desvios, intervenções na vegetação, alças de acesso no lado Centro, a passagem inferior e superior, a implantação de redes de água, a iluminação pública e a sinalização viária parcial. Os 10% que faltam para conclusão da obra referem-se ao término da alça de acesso Sul-bairro, dos muros de arrimo, do alargamento entre as ruas Honório Silveira Dias e Luzitana, da rede de drenagem, das calçadas e implantação do piso tátil, além da recuperação de placas de concreto no interior da passagem, conclusão das barreiras, implantação de sinalização definitiva e reparos finais.

Em maio de 2019, a própria prefeitura cedeu maquinário e mão de obra, com apoio da comunidade e empresários da região, e concluiu a alça de acesso Norte/bairro. A estrutura recebeu aplicação de nova camada asfáltica e o trânsito foi liberado após finalizações e ajustes na sinalização viária. Também foram feitas terraplenagem das calçadas e meios-fios, drenagem e preparação da base do pavimento.

A liberação do trânsito no interior da Trincheira, no trecho que permite o fluxo pela avenida Cristóvão Colombo, entre a Plínio Brasil Milano e a Benjamin Constant, ocorreu em março do ano passado.