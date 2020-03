Feminicídio diminui, mas casos de tentativa aumentam pelo quarto ano seguido

O número de casos de feminicídio no Rio Grande do Sul diminuíram em 2019, segundo o estudo "Igualdade de gênero e empoderamento das mulheres e meninas no Rio Grande do Sul", divulgado pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag) e pelo Departamento de Economia e Estatística na tarde desta quarta-feira (4), em coletiva no Centro Administrativo do Estado.

Nesse ano, foram 100 casos registrados no Estado, ante os 116 de 2018. Mas o número já foi mais baixo: em 2017, foram 83 casos. Ainda assim, a quantidade de homicídios motivados por questão de gênero seguem sendo os mais altos desde 2015, quando houve 99 casos registrados.

O número de tentativas de feminicídio, no entanto, tem crescido. Segundo o estudo, em 2019 foram protocolados 359 casos. A quantidade diminuía no Estado até 2016, quando chegou a 263. Os anos seguintes tiveram um aumento constante: 2017, com 322 casos, e 2018, com 355.

Apesar dos números, segundo Daniane Menezes, pesquisadora responsável pelo estudo, “apenas um quinto das mulheres que sofre alguma violência procura órgãos oficiais. Esse número alcança 50% apenas no caso de tiro.”

Para a Secretária de Planejamento, Leany Lemos, é necessário pensar em "medidas transversais", como criar horários de atendimento da delegacia da mulher "à noite e nos fins de semana, quando as ocorrências que envolvem tiro são mais comuns".

O estudo também traz informações sobre Porto Alegre. Dados de uma pesquisa feita pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO) em 2017 mostram que 37,7% das mulheres porto-alegrenses já recebeu comentários desrespeitosos de sentido sexual. Esta porcentagem, segundo uma projeção da Seplag-, corresponderia a 238.000 mulheres. O mesmo estudo aponta que, nos 12 meses anteriores a outubro de 2017, 47.000 mulheres foram “agarrada e/ou beijada sem o seu consentimento”, isto é, "à força em qualquer situação". Além disso, 84.000 mulheres da Capital já tiveram seus corpos tocados sem consentimento - 13,4% da população.