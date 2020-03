Simers promove debate sobre coronavírus com médicos do Cone Sul

A importância das medidas de prevenção contra o Covid-19, conhecido como coronavírus, foi um dos principais temas do I Encontro Internacional de Entidades Médicas do Cone Sul, realizado nesta quarta-feira (4) pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) em sua sede, em Porto Alegre. O evento ainda teve como objetivo discutir as condições de trabalho, segurança e saúde do profissional da medicina.

O vice-presidente do sindicato, Edson Prado Machado, frisou a importância do encontro, que reuniu representantes de sindicatos médicos do Brasil, Uruguai, Peru e Argentina, além da Federação Nacional dos Médicos (Fenam) e da Federação Médica Brasileira (FMB).

“Esse encontro discute questões de segurança, como enfrentar salários, condições de trabalhos indignas, crises internacionais como a do coronavírus, que é uma epidemia em que se precisa tratar não só os médicos, mas todos os profissionais de saúde. É um alinhamento das entidades médicas do Cone Sul para conversar com entidades internacionais de outros países”, afirmou Machado.

O Simers apresentou aos representantes dos sindicatos a campanha Prevenir: faça disso um hábito. Higienize as mãos, lançada na última semana com o objetivo de alertar sobre a necessidade de se transformar alguns cuidados básicos em ações rotineiras, aumentando assim a proteção contra vírus como o Covid-19.

O diretor do sindicato, Guilherme Eckert Peterson, também salientou a importância da prevenção contra possíveis vírus. “É muito importante que as pessoas lavem as mãos e evitem aglomerações, pois essas são algumas das formas de contágio”, afirmou.