Oficinas gratuitas para imigrantes têm vagas abertas em Caxias

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Uma parceria entre o Coletivo Ser Legal e a Faculdade Murialdo, de Caxias do Sul, oferece oficinas gratuitas de conhecimentos gerais e língua portuguesa para imigrantes da Serra gaúcha. As inscrições para o primeiro semestre deste ano acontecem na terça-feira (10).

Neste ano, são oferecidas 15 vagas para o nível iniciante e 15 vagas para o intermediário nas oficinas de Português Língua de Acolhimento (PLAc), que ocorrerão às terças-feiras, entre 19h30min e 21h. Também foram disponibilizadas 25 vagas para as aulas de Cultura e Conhecimentos Gerais, programadas para as quartas-feiras, no mesmo período da noite. Os cursos têm duração de três meses.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sala 318 da Faculdade Murialdo (R. Marquês do Herval, 701), na região central de Caxias. É necessário levar documentação e comprovante de endereço.

O Coletivo Ser Legal, em parceria com a Faculdade Murialdo, disponibiliza aulas de português a imigrantes desde 2016. Desde então, também foram realizados cursos de LID e Metrologia e informática básica.