São Vicente e Guarujá, no litoral paulista, decretam calamidade pública por chuvas

As prefeituras de São Vicente e Guarujá, na Baixada Santista, decretaram estado de calamidade pública após as fortes chuvas que atingiram a região na madrugada desta terça-feira (3).

Em São Vicente, a tempestade deixou dois mortos e desaparecidos. Nas últimas 72 horas choveu mais de que a média registrada para todo o mês de março na cidade (a 78km de São Paulo). O volume de água causou deslizamentos de terra, pedras e alagamentos em várias vias.

Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, uma pessoa morreu e duas estão desaparecidas em São Vicente. Já o Corpo de Bombeiros trabalha com 12 desaparecidos na cidade.

Segundo a Prefeitura, sob gestão de Pedro Gouvêa (MDB), houve deslizamentos de terra em quatro regiões: Morros do Itararé, Barbosas, Ilha Porchat e Parque Prainha, onde sete casas foram interditadas pela Defesa Civil. Segundo a administração, uma família de seis pessoas foi encaminhada para o abrigo municipal.

A Secretaria de Trânsito e Transportes de São Vicente, o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), que vai de São Vicente até Santos, está suspenso. O motivo da interrupção é um deslizamento de terra próximo a um túnel que liga as duas cidades.

Além disso, segundo a Prefeitura, a cidade tem pontos de alagamentos nas regiões do Jóquei Clube e Cidade Náutica, o que o prejudica a circulação dos ônibus municipais.

Há ainda sete escolas e cinco unidades de saúde fechadas em razão dos alagamentos.

Já o Guarujá recebeu a quantidade de chuva que era esperada para todo o mês de março em apenas um dia, segundo a Defesa Civil.

A Secretaria de Educação suspendeu as aulas do município. Pelo menos seis escolas estão acolhendo as famílias que ficaram desabrigadas. Outras unidades educacionais estão abertas para receber doações.

Segundo a Prefeitura de Guarujá, sob gestão de Válter Suman (PSB), o transporte público da cidade teve alterações de percursos. Além disso, há problemas no abastecimento de água, energia elétrica e telefonia.

Ao todo, 13 pessoas morreram e outras 45 seguem desaparecidas em toda a região.

No fim da manhã de terça, o governador João Doria (PSDB) sobrevoou as áreas atingidas pela chuva na Baixada Santista.