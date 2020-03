Coronavírus: Chile confirma primeiro caso de coronavírus no país

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Chile confirmou nesta terça-feira (3), que um caso de coronavírus foi registrado no país. A informação foi publicada no Twitter pelo Ministério da Saúde do país.

tudo sobre o coronavírus > Acesse, o que é, contágio, prevenção e situação pelo mundo e no Brasil

Segundo a imprensa local, o paciente é um homem de 33 anos que chegou ao Chile vindo da Espanha, depois de viajar por diferentes países do sudeste asiático, inclusive Cingapura, que registra mais de 100 infecções por coronavírus até o momento.

O homem apresentou febre e dor de cabeça, mas está em boas condições de saúde e deve receber alta em breve.

Ele ficará sob vigilância epidemiológica em sua própria residência.

O ministro da Saúde do Chile, Jaime Mñalich, disse que o governo está entrando em contato com todas as pessoas próximas ao paciente que possam ter sido contaminadas, informou a CNN Chile.