Rio Grande do Sul: megaoperação transfere líderes de facções para penitenciárias federais

Uma megaoperação para transferência de presos ligados a organizações criminosas no Rio Grande do Sul foi feita no começo da manhã desta terça-feira (3). A ação envolveu mais 1,3 mil agentes, 306 viaturas e sete aeronaves, contou com a participação de três secretarias estaduais e de outras 15 instituições das esferas estadual e federal, informou o governo gaúcho.

A Operação Império da Lei é a segunda desde 2017, quando 17 presos foram transferidos.

A ação foi organizada para transferir 18 detentos com posição de liderança nas principais organizações criminosas gaúchas para penitenciárias federais fora do Rio Grande do Sul. A operação contou com 15 instituições das esferas estadual e federal.

Helicópteros foram usados para retirar presos de penitenciária de Charqueadas. Foto: Rodrigo Ziebel/SSP

O governador Eduardo Leite, o vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, e chefias de todas as instituições envolvidas concederão entrevista coletiva nesta terça-feira na Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Também estarão presentes representantes de todos os órgãos envolvidos. Pelo RS, atuaram Brigada Militar (BM), Polícia Civil, Instituto-Geral de Perícias (IGP), Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS), Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), Ministério Público e Poder Judiciário. A Secretaria da Saúde apoiou com acompanhamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Pela União, a partir de determinação do Ministério da Justiça e da Segurança Pública para apoio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), somaram-se esforços de Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Exército, Aeronáutica e Marinha do Brasil.