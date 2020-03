Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Atualizada às 17h34min.

Após cerca de duas horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros conseguiu conter o incêndio que atingiu na tarde desta segunda-feira (2) uma área do Morro Santa Tereza, próxima ao mirante da Capital. Segundo a corporação, 16 homens trabalharam no combate às chamas, iniciadas por volta das 14h. Não houve registro de feridos.

Moradores da região acionaram os bombeiros assim que notaram a fumaça e o fogo atingindo a vegetação de um dos lados do Morro, em uma área localizada em frente ao Lago Guaíba e na qual há residências.

As chamas chegaram até o pátio da Record TV e foram registradas por funcionários da TVE e da FM Cultura, localizadas próximo da área atingida. Segundo moradores, o barulho do fogo destruindo a mata seca era ouvido de longe e o vento ajudou a espalhar as chamas.

De acordo com o tenente Veroci Almeida Costa, do Corpo de Bombeiros, não foi possível precisar onde começou o foco do incêndio nem a extensão da área atingida."Foi uma área grande, mas ainda não temos o levantamento técnico sobre a área", disse o tenente.