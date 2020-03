Festas nas ruas continuam agitando Porto Alegre

A segunda etapa do Carnaval de Rua começou sábado (29), com a apresentação de mais três blocos no Circuito Cidade Baixa - Praça Garibaldi. Um público superior a 50 mil foliões compareceu à festa, de acordo com a organização do evento, o que levou o número de participantes, desde o início da festa, a 260 mil pessoas.

No domingo (1º), não foi diferente. Milhares de pessoas estiveram na praça para ver as apresentações da Cia do Trago, do bloco do Fusca Azul e do bloco do Isopor.

Na festa de sábado, os foliões foram recebidos pelo Bloco do Zé, com marchinhas tradicionais e sucessos do samba. A segunda atração do sábado foi o bloco Do Jeito Que Tá Vai. A apresentação teve sambas-enredos e hits da música brasileira que empolgaram os foliões. O Areal do Futuro encerrou o evento e foi o primeiro bloco do Circuito Cidade Baixa em 2020 a se deslocar pelo percurso da Aureliano de Figueiredo Pinto, arrastando os foliões até as imediações da rua Baronesa do Gravataí. A apresentação, embalada por hinos do Carnaval, contou com baianas, passistas mirins, porta-bandeiras e estandartes.

No próximo fim de semana, a agitação continua no Circuito Orla - Usina do Gasômetro.