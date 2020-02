Coronavírus e impactos na economia lideram notícias na semana

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

A semana foi concorrida no noticiário, começou com o Carnaval e termina coma chegada do novo coronavírus ao Brasil e maiores impactos para a economia, turismo e medidas para prevenir riscos internos.

Confira as notícias que marcaram a semana no Rio Grande do Sul:

Brasil teve o primeiro caso campanha da vacinação contra a gripe confirmado da doença na quarta-feira (26), o que elevou o alerta e mobiliza estruturas para atendimento, caso surjam mais casos. No Rio Grande do Sul, Hospital Conceição e HU de Canoas devem ser referência. Aserá antecipa no Sul.

tudo sobre o coronavírus Acesse, o que é, contágio, prevenção e situação pelo mundo e no Brasil.

fechou a semana a R$ 4,481 Na economia, o dólar parece não ter limite na reação à disseminação da doença que surgiu na China. Chegou a romper os R$ 4,50 e

Ibovespa fechou esta sexta-feira (28) com queda de 1,15% o índice despencou 7% Na bolsa de valores, o, ainda com resquícios da semana que testou a resistência dos investidores. Na quarta-feira,, só ficou atrás do "Joesley Day", quando recuou 8,8%, em maio de 2017.

Pedágios de estradas estaduais gaúchas administrados pela EGR ficarão mais em conta para automóveis, mas as tarifas vão subir para caminhões.

centro de distribuição do Mercado Livre está suspenso A instalação de um, por enquanto, em Gravataí. A empresa fez o anúncio devido à impasse no registro da operação na Receita Estadual.

classificação do Inter na Libertadores 2020 alegrou os Colorados e vai agitar ainda mais o futebol gaúcho. A competição terá dois Grenais inéditos, já que Grêmio e Inter estarão no mesmo grupo.

