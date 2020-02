Coronavírus: máscaras médicas esgotam nas principais farmácias de Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

primeiro caso de coronavírus no Brasil A confirmação doafetou as vendas de máscaras de proteção e álcool gel nas principais farmácias de Porto Alegre. Unidades da Droga Raia, Panvel e Farmácias Associadas na Capital gaúcha esgotaram os estoques de máscaras médicas.

Na Panvel do Shopping João Pessoa, as máscaras estão esgotadas há dias, sem previsão de reposição. A gerente da unidade, Anelise Costa, diz que a demanda por álcool gel aumentou, mas devido à variedade de fornecedores, ainda há estoque.

Em comunicado oficial, a Panvel afirmou que está "intensificando a reposição de máscaras e álcool gel em suas lojas para atender ao crescimento exponencial da demanda desses produtos", especialmente na quarta (26) e quinta-feira (27). A indicação da empresa é de que as compras sejam feitas pelo site, onde ainda há disponibilidade do produto, ou que seja conferidas as filiais que ainda o possuem.

A gerente das Farmácias Associadas da avenida João pessoa, Raquel Bohrer Souza, afirma que há fila de espera para o fornecimento de máscaras de proteção. Na unidade, as máscaras devem chegar na próxima semana.

Na Droga Raia da avenida Jerônimo de Ornelas, tanto o álcool gel como as máscaras estão esgotadas. A gerente Fernanda Araújo afirma que o higienizador entrou em falta na quarta-feira (26), dia em que o primeiro caso de coronavírus foi confirmado no Brasil . Não há previsão de chegada para os dois itens.