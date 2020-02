Ufrgs e Acqua Lokos abordam educação socioambiental em projeto no Litoral

Como forma de conscientizar e valorizar mais o ecossistema marinho da região costeira do sul do Brasil, estudantes de Biologia Marinha da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e o parque aquático Acqua Lokos firmaram parceria em um projeto que aborda educação socioambiental. Por meio do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar), a Ufrgs exibe duas mostras no parque localizado na Estrada do Mar, onde traz informações de lugares do Litoral Norte e animais da fauna litorânea aos visitantes.

Um dos principais objetivos do Projeto Oceano, como é chamado, é abordar os impactos que o uso do plástico causa ao meio ambiente, assim como incentivar a redução do uso deste material.

Nos finais de semana, os alunos do curso estarão junto ao público apresentando uma exposição de painéis ao ar livre com imagens do litoral Norte do Estado. A exibição estará disponível até o dia 1º de março, com visitação já inclusa no ingresso do Acqua Lokos.