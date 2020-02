Brasil tem 1º resultado positivo para coronavírus, mas ainda falta novo teste

O Brasil teve, nesta terça-feira (25), um primeiro teste positivo para o coronavírus. O paciente é um homem de 61 anos, residente na capital paulista e que viajou recentemente à Itália, na região da Lombardia, norte do país, onde atualmente registra-se um surto da doença. O Ministério da Saúde informou que está investigando o caso, em conjunto com as secretarias estadual e municipal de São Paulo.

A viagem foi feita a trabalho, sem companhia, entre os dias 9 a 21 de fevereiro. A notificação foi registrada pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Ainda falta novo teste, que ocorrerá nesta quarta-feira (26) para tratar o diagnóstico como confirmado.

O paciente apresentou sintomas como febre, tosse seca, dor de garganta e coriza, compatíveis com a suspeita de coronavírus. Conforme a nota do ministério, ele está bem, com sinais brandos, e recebeu as orientações de precaução padrão.

Com resultados preliminares realizados pela unidade de saúde e de acordo com o Plano de Contingência Nacional, o hospital enviou a amostra para o laboratório de referência nacional, Instituto Adolfo Lutz, para contraprova.

Em nota, a pasta informa ainda que, no atendimento, foram tomadas todas as medidas preventivas para transmissão por gotículas, coletadas amostras e realizados testes para vírus respiratórios comuns e exames específicos, conforme preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Este processo de validação dos resultados está em curso e o Ministério da Saúde divulgará o laudo final da investigação oportunamente, segundo a pasta. A pasta recomenda, portanto, cautela sobre quaisquer informações que não sejam as oficiais, uma vez que a investigação não está concluída. Com informações do Estadão Conteúdo.