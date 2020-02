Parque da Redenção passa por revitalização

No final de março, as crianças gaúchas terão novas opções de lazer em Porto Alegre. Na revitalização do parque Farroupilha, conhecido como Redenção, a Cyrela Goldsztein - empresa responsável pelas melhorias - está reformando três playgrounds. Com investimento superior a R$ 600 mil, as pracinhas da Redenção estão sendo remodeladas, ganhando espaços lúdicos e brinquedos mais modernos. O primeiro playground foi entregue para a população na sexta-feira, dia 14, com a presença do prefeito Nelson Marchezan Jr.

Segundo o diretor de Incorporação da Cyrela, Luiz Guilherme Paludo, foram desenvolvidos novos projetos para os espaços. "As três pracinhas já existiam na Redenção, mas estavam sem manutenção e com brinquedos quebrados", frisa o dirigente. Ele acrescenta que a companhia não está fazendo apenas manutenção no local. Foi proposto um novo projeto trazendo espaços mais lúdicos e dinâmicos. O primeiro playground fica próximo ao Monumento do Expedicionário e já foi entregue. Tem brinquedos adaptados para crianças com necessidades especiais, além de gangorras, bancos, piso emborrachado colorido, trilha aventura, morrinhos, escorregadores, caixa de areia e recanto de descanso e leitura.

O arqueólogo Caetano Franke levou, nesta terça-feira (25), a filha Potira, de dois anos e meio, para brincar no espaço. Ele aprovou a área, que, além da excelente localização, conta com uma pequena cerca para evitar a dispersão dos pequenos. A aposentada Ana Paula Santos Estevão, que levou seus filhos de sete e três anos, Ana Lúcia e Leonardo Rafael, para aproveitar a nova área também elogiou o espaço. No entanto, ela faz a ressalva de que a água do bebedouro do playground poderia ser menos quente. O pintor automotivo Willian Abadie foi conhecer o local com sua filha de seis anos e a esposa, e considerou o lugar como "show de bola". Uma vantagem citada por ele são as facilidades próximas à praça, como a venda de pipocas ou refrescos.

Além desse playground, outros dois reformados serão entregues até 20 de março. O segundo fica perto do espelho d'água e terá área de lazer com bancos individuais, caixa de areia, brinquedos para crianças de um a três anos, balanços acessíveis e balanços ninhos, piso emborrachado, circuito com trilha aventura, barco de madeira, pontos de equilíbrio, torre de observação, rampa, túnel e escorregador. Já o terceiro playground fica próximo ao lago e terá brinquedos geométricos, caixa de areia labirinto, bichinhos de montar, pirâmide escorregador, caixa de areia, piso emborrachado e espaço para basquete.

As obras estão incluídas na revitalização da Redenção, através de Termo de Conversão em Área Pública, assinado em parceria da Cyrela Goldsztein com o Projeto de Revitalização de Praças e Parques da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Os empreendimentos são uma contrapartida por terreno adquirido no bairro Rio Branco. A empresa vai investir, ao todo, aproximadamente R$ 3,3 milhões na revitalização da Redenção, e a prefeitura mais cerca de R$ 500 mil.

Entre as ações já prontas estão academia ao ar livre, área de estar em frente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Recanto Alpino, embarcadouro, recolocação de saibro rosa e drenagem parcial, fonte luminosa, recanto da ilha, ancoradouro, pergolados do recanto europeu, reformas das salas de apoio, substituição de fradinhos metálicos e pintura do recanto da ilha.