Passagem do catamarã entre Porto Alegre e Guaíba sobe R$ 0,45 no domingo

Usuários do catamarã, barco que faz a travessia hidroviária entre Porto Alegre e Guaíba, na Região Metropolitana, vão pagar mais caro pelo transporte a partir deste domingo (23), em meio ao Carnaval. O bilhete vai subir R$ 0,45, passando dos atuais R$ 11,50 para R$ 11,95.

O aumento, contudo, foi menor do que o autorizado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs). Em dezembro, a agência havia liberado a elevação até R$ 12,15.

não faria o aumento Em dezembro, a empresa disse que

Segundo a Catsul, operadora do catamarã, o preço continua como “tarifa promocional”, justamente por essa diferença de 20 centavos entre a elevação praticada e o teto autorizado.

A empresa alegou que não pode praticar um valor mais em conta sob pena de comprometer a qualidade do serviço. Também argumentou ter adiado o reajuste para não afastar o público nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, quando o turismo é intensificado.