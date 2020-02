Educação sexual ainda é a melhor maneira de combater gravidez na adolescência

O mês de fevereiro começou, e, com ele, veio o Carnaval e uma nova campanha do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (Mmfdh), comandada pela ministra Damares Alves, para a prevenção da gravidez na adolescência. A estratégia do Plano Nacional de Prevenção ao Risco Sexual Precoce tem como foco atingir duas faixas etárias: de 15 a 19 anos e abaixo de 15 anos. O mote das ações, lançadas no início deste mês, é a abstinência sexual.

A iniciativa repercutiu negativamente entre usuários de redes sociais, entidades e especialistas da área de saúde. O Conselho Nacional de Saúde (CNS) debateu o assunto em uma sessão ainda em janeiro e posicionou-se contra a proposta. Após o lançamento, o CNS aprovou recomendação para que o Mmfdh cancelasse a campanha. A Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública de São Paulo também enviaram recomendação no mesmo sentido.

A campanha, por enquanto, é formada apenas por publicações em redes sociais, como Twitter e Instagram, e por um vídeo de curta duração afirmando que a gravidez não combina com a adolescência. Diferentemente de outras ações que buscavam solucionar os mesmos problemas, o plano atual não investe em divulgar informações sobre métodos contraceptivos, por exemplo. No site do Ministério da Saúde dedicado à campanha (https://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/prevencaoagravidez/#/), aconselha-se que o adolescente converse com a família, busque informações e vincule-se a uma equipe de atenção primária em saúde.

No lançamento, no dia 3 de fevereiro, Damares defendeu o caráter pró-abstinência sexual da ação. Ela alertou sobre a preocupação do governo com aspectos como o uso excessivo da pílulas do dia seguinte e da frequência de casos de depressão entre os jovens, resultado da possível falta de maturidade emocional para relações sexuais. Também a importância de focar na responsabilização e no afeto ligados às relações sexuais. Diante desse cenário, Damares defendeu que a solução mais viável é retardar o início da vida sexual. Porém, ao contrário das falas da ministra, nos materiais da campanha que estão sendo veiculados, não há recomendações à abstinência.

Segundo nota oficial do ministério, a campanha foi baseada em estudos científicos que comprovam a eficácia da abstinência sexual e da educação afetiva para evitar a gravidez precoce. Porém, para a especialista em sexualidade humana e coach de sexualidade Suelen Mello Alves, projetos focados em educação afetiva, e não em educação sexual, são precários e insuficientes. "A abstinência não é o melhor caminho. A opção mais correta é ensinar sobre o preservativo, aconselhar a ir no médico, fazer exames periódicos e, principalmente, falar sobre o assunto."

Suelen considera a educação sexual a melhor opção de política pública para enfrentar essa realidade. "É preciso falar sobre sexualidade humana nas escolas. Não falar não vai resolver o problema. Não tem que proibir o adolescente de fazer sexo, tem que ensinar a importância de ser consciente e seguro", justifica.

Para a especialista em sexualidade humana, falar sobre sexo com adolescente não incentiva a prática, mas sim ajuda a proporcionar um espaço seguro de debate para que as relações sexuais aconteçam de modo saudável, inteligente e precavido. "Também é necessário falar sobre isso com os pais, pois a educação sexual não é responsabilidade exclusiva da escola", sugere. Suelen acredita que muitos pais deixam de falar porque não sabem como inserir o assunto, mas que esse tabu é o responsável por muitos problemas sexuais, inclusive a gravidez precoce.

