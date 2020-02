Bancos não abrem na segunda e terça-feira de Carnaval

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Os bancos não terão atendimento ao público nas agências na segunda na e terça-feira de Carnaval, dias 24 e 25 de fevereiro. A informação é da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Na quarta-feira de cinzas (26) o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.

A Febraban orienta os clientes a utilizarem os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente bancário nas agências.

A federação ainda informa que as contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento em 24 ou 25 de fevereiro poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira (26).