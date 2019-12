Fiscais agropecuários suspendem greve a partir de segunda-feira

As categorias ligadas ao Sindicaixa RS, ao Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul (Sintergs) e ao Sindicato dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (Sindsepe), no entanto, optaram por manter o estado de greve até a próxima votação do pacote do funcionalismo no Parlamento, que deve ocorrer no final de janeiro. Em nota, os servidores afirmaram que voltarão às suas funções, mas que estarão mobilizados para qualquer desenvolvimento acerca do tema. Uma nova assembleia unificada já está agendada para o dia 21 de janeiro.