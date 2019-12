Tabela de verão nos ônibus de Porto Alegre entra em vigor na segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (23) até o dia 1º de março, entra em funcionamento a Tabela de Verão no sistema de ônibus de Porto Alegre. A redução no número de viagens será de 8%, porém os primeiros e últimos horários de todas as linhas seguem inalterados. A medida se deve à diminuição de passageiros nessa época do ano, prevista em 17% devido às férias escolares, entre outros.