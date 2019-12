Prefeitura prorroga Festival de Carnes do Mercado Público

Como forma de dar mais possibilidade ao consumidor de adquirir carne por um preço em conta, a prefeitura de Porto Alegre decidiu prorrogar o Festival de Carnes do Mercado Público. Em sua primeira edição, iniciada no dia 9 , o festival segue acontecendo entre os dias 23 e 28 de dezembro, com pausa para o feriado de Natal (25).

As promoções de cortes de suínos, frangos, gados e cordeiros estarão dispostas nos açougues participantes do evento, que são as bancas Costelão do Mercado, Santo Ângelo, Açougue Rodeio, Banca A, San Remo, Big Beef e Ildo Pozzebom LTDA. Quem promove a ação é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e pela Associação dos Permissionários do Mercado Público.