Liberado o tráfego no viaduto na ERS-040, em Viamão

A passagem de veículos no viaduto do entroncamento da ERS-040 com a ERS-118, em Viamão, foi aberta na manhã desta quarta-feira (18). O governador Eduardo Leite acompanhou a cerimônia, junto com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, e o diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), Urbano Schmitt.

Na sua conta no Twitter, o governador destacou a importância da obra para quem se desloca na Região Metropolitana e em direção ao Litoral Norte. “São R$ 20 milhões de investimento pela @EGR_RS, devolvendo à população aquilo que é recolhido no pedágio, e que significarão deslocamento mais rápido, sem congestionamento por ter de esperar pelo semáforo, mas, mais do que isso, vai trazer segurança para quem circula por aqui”, disse Leite na rede social.

A partir da liberação, o fluxo de veículos entre a Região Metropolitana e o Litoral Norte pela ERS-040 não vai ter interferência do movimento da ERS-118. A obra tem previsão de entrega para março de 2020.