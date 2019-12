Professores do CPERS começam acampamento de protestos na Praça da Matriz

Professores da rede estadual iniciaram três dias de manifestações em frente à Praça da Matriz na manhã desta terça-feira (17). Servidores de todo o Estado ficarão acampados na capital gaúcha para protestar contra o pacote do funcionalismo do governador Eduardo Leite. A expectativa é de que o ato reúna aproximadamente 10 mil pessoas até esta tarde.

Apesar do governador do Estado Eduardo Leite ter adiado a votação das medidas para janeiro de 2020 , o Cpers-Sindicato convocou uma paralisação geral nas escolas e uma programação de manifestações na Praça da Matriz. Os manifestantes devem ficar reunidos na Praça da Matriz até a próxima quinta-feira (19), segundo a programação do Cpers.

De acordo com a presidente do Cpers, Helenir Aguiar Schürer, a meta é a retirada do pacote. “Nós temos hoje a votação da Previdência, o que nos interessa. Depois dos votos, definiremos em assembleia os rumos do movimento”, afirma. Às 13h desta terça, o governador Eduardo Leite deve votar o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 503/2019, sobre a Previdência dos servidores civis. Uma assembleia do Cpers está prevista para às 14h.

Segundo Helenir, 140 ônibus, além de 30 micro-ônibus e vans, vieram do interior do Rio Grande do Sul para trazer os servidores. Uma breve chuva, em torno das 9h30min, não desanimou os manifestantes. Em cartazes e coros, a frase "Retira!" se repete.

Três marchas começaram às 8h em pontos diferentes de Porto Alegre, gerando lentidão no trânsito. A maior concentração teve início na avenida Alberto Bins, na sede do Cpers-Sindicato, entidade organizadora da paralisação. Segundo a presidente do Cpers Helenir Aguiar Schürer, em torno de 3 mil pessoas passaram pela avenida Senador Salgado Filho e pela rua Jerônimo Coelho, em direção ao Palácio Piratini.