CPERS realiza protesto pelas ruas da Capital

Cerca de 800 professores estaduais saíram em caminhada por volta das 9h da manhã desta terça-feira (17) do Colégio Júlio de Castilhos pela avenida João Pessoa, em Porto Alegre. O trânsito no sentido bairro-Centro ficou interrompido para a passagem dos manifestantes, que se dirigiram à Praça da Matriz, onde se encontraram com outros grupos de servidores.

O CPERS convocou três dias de manifestações na Capital contra o pacote do governo do Estado que altera a Previdência dos servidores públicos.

A greve dos professores completou um mês no sábado (14). O termino do ano letivo estava previsto para esta quinta-feira (19), mas as aulas podem se estender até fevereiro.

Cerca de 331 escolas estaduais aderem totalmente à greve, e 650 se mantêm com paralisação parcial. No último balanço do Cpers-Sindicato, do dia 5 de dezembro, do total de 2.500 escolas no Estado, 1.539 aderiram à greve - parcial ou totalmente.