Desmatamento no cerrado se mantém alto e cresce 15% em áreas protegidas

O desmatamento no cerrado brasileiro entre agosto de 2018 e julho de 2019 teve uma leve queda, mas continua elevado. Os 6.483 km²devastados, com crescimento de 15% de desmate em Unidades de Conservação (UCs),representam mais de quatro vezes o tamanho da cidade de São Paulo. O valor não é muito distante da devastação vista nos últimos anos na Amazônia, mas o cerrado tem cerca de metade do tamanho do bioma amazônico.