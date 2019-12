A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

Bastou duas sessões na Assembleia Legislativa para os deputados aprovarem o novo Código do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul . A medida flexibiliza os licenciamentos no Estado e cria mecanismo de autolicenciamento de empreendimentos em até 24 horas.

> Confira o vídeo com o resumo da semana:

Ainda na política, o governador Eduardo Leite sentiu as reações dos servidores públicos e anunciou ajustes no pacote de medidas que vai para votação na semana que vem. Leite se reuniu com a base aliada para detalhar as modificações que afetam em maior parte o Magistério.

O que mais rolou: os rodoviários voltaram a protestar e pararam Porto Alegre contra o projeto que quer extinguir os cobradores de ônibus . Diante das manifestações, a prefeitura adiou a discussão sobre a medida na Câmara de Vereadores.