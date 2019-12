Ufrgs é considerada a melhor universidade federal do País pelo oitavo ano seguido

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) foi considerada a melhor universidade federal do Brasil, segundo avaliação Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgada nesta quinta-feira (12). É o oitavo ano consecutivo que a instituição mantém a liderança no ranking.

A pesquisa do Inep, vinculado ao Ministério da Educação (MEC), classifica a qualidade do ensino superior segundo o Índice Geral de Cursos (ICG), escala que vai de 1 a 5. A avaliação corresponde ao ano de 2018. A Ufrgs atingiu a maior pontuação entre as federais, com um ICG de 4,29. Na listagem geral, a instituição ficou em segundo lugar. Segundo a avaliação do MEC, as universidades federais tiveram desempenho duas vezes melhor que particulares

Em primeiro lugar no ranking geral ficou a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com 4,39. Em terceiro está a Universidade Federal de Minas Gerais, seguida pela Universidade Federal de São Paulo e a Universidade Federal de Santa Catarina.

O ICG é resultado de uma média ponderada a partir dos conceitos da Capes para os cursos de pós-graduação stricto sensu e as notas contínuas do Conceito Preliminar de Cursos (CPC) da graduação. O CPC avalia o desempenho dos estudantes, o valor agregado pelo processo formativo oferecido pelo curso, o corpo docente e as condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo.

Entre os cursos de graduação da Ufrgs, o de Serviço Social obteve CPC faixa 5, classificação máxima. Entre os cursos de Design Visual oferecidos em todo o país, o da instituição gaúcha recebeu a maior nota, com 3,67 - conceito faixa 4.