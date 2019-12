Voo ligará São Paulo a Montreal durante temporada de inverno

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Um novo voo direto conectará, a partir desta quinta-feira (12), São Paulo e Montreal, no leste do Canadá.

A rota, operada pela companhia aérea Air Canada, vai funcionar até 27 de março, ou seja, durante a temporada de inverno no hemisfério Norte. Serão três saídas semanais do Brasil: às segundas, às quintas e aos sábados, sempre às 8h40. A chegada acontece por volta de 16h45.

Em simulação feita na quarta (11), a passagem saiu por R$ 3.133, para uma viagem de 3 a 16 de fevereiro.

Com a novidade, a empresa mira principalmente turistas em busca de esportes no gelo e empresários --Montreal é um dos grandes centros financeiros do Canadá.

A maior cidade da província de Québec, onde a maioria da população fala francês, fica a apenas 131 quilômetros da estação de esqui Mont-Tremblant, que tem 102 pistas, voltadas tanto para iniciantes quanto para praticantes experientes. Mais informações disponíveis no site tremblant.ca.

De acordo com Giancarlo Takegawa, diretor-geral da Air Canada, a ocupação dos voos de dezembro chega a 90% (a aeronave, um Boeing 787-9 Dreamliner, tem capacidade para 298 passageiros).

O anúncio vem na esteira da desvalorização do real frente ao dólar americano, que na terça (10) fechou cotado a R$ 4,14. Nesse cenário, o Canadá passa a ser um destino mais atrativo na América do Norte --principalmente para o turista que busca alternativas às estações de esqui dos Estados Unidos--, já que o dólar canadense ficou abaixo dos R$ 3,20 em quase todo o mês de novembro.

Junto com a nova rota, a companhia passa a oferecer um stopover de cinco dias na capital paulista, em parceria com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo.

Folhapress